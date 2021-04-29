SON DAKİKA | Galatasaray'da bir pozitif vaka daha!

Son dakika... Galatasaray resmi hesabından yapılan açıklamada bugün yapılan testlerin sonucunda bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2021 Perşembe, 18:06
SON DAKİKA | Galatasaray'da bir pozitif vaka daha!
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Konyaspor maçı öncesinde 3 oyuncusu koronavirüse yakalanan Galatasaray, yeni testlerde 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama...


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