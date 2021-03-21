Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı’nı 4.5 ay sonra bir kez daha değiştirdi

21 Mart 2021 Pazar, 04:00

İktisatçıların ve piyasa uzmanlarının tersine “faiz neden, enflasyon sonuçtur” ısrarını sürdüren ve her fırsatta bunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) faizi 18 Mart’ta beklentilerin üzerinde 200 puan artırmasının ardından, dün bu kez TCMB Başkanı Naci Ağbal’ı görevden aldı. Sadece 4.5 ay görevde kalabilen Ağbal’ın yerine ise yine eski AKP milletvekili olan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. İkisi de Bayburtlu olan Ağbal ve Kavcıoğlu, bir önceki dönem Meclis’te Bayburt milletvekilleri olarak görev yapmıştı. Böylece bağımsız olması gereken bankaya yine bir AKP’li getirilmiş oldu.

Murat Uysal’ın yerine Resmi Gazete’de bir cumartesi günü yayımlanan kararla başkan olan Ağbal, yine bir cumartesi günü bu görevden alındı. Kulislerde son faiz artışı kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da kızdırdığı belirtilirken, yeni başkan Kavcıoğlu’nun da yazı yazdığı Yeni Şafak gazetesi “Bu operasyonu kim adına çektiniz” diyerek Naci Ağbal’ı hedef aldı.

DOLAR 10 LİRAYA ÇIKABİLİR

Öte yandan Ağbal, görevden alınması sonrası Twitter’dan şu mesajı yayımladı: “Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin.” Ağbal’ın yerine başkan olan Kavcıoğlu, 1967 Bayburt doğumlu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirdi. İngiltere Hastings College’ta işletme eğitimi gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora yaptı. 25 yıllık bankacılık kariyeri olan Kavcıoğlu, Halkbank’ta da 10 yıl genel müdür yardımcılığı yaptı. En son akademisyen olarak görev yapıyordu. İktisatçılara göre TCMB Başkanı’nın görevden alınması ile birlikte bundan sonra ekonomide olabilecekler ise özetle şöyle:

- Dolarda artış kaçınılmaz. TCMB Para Politikası Kurulu yeni başkanıyla ilk toplantısında faizi düşürebilir. Ancak bu çok vahim sonuçlar doğurur. Dolar 10 TL’yi aşabilir.

- Döviz hesapları zaten azalmadı, bundan sonra artabilir. Yurttaş dövize yönelecek. Bankalar “bizi yeniden kredi için zorlayacaklar mı” diye düşünecek. Hazine’yi zorlayıp yeniden tahvil ihraç ettirecekler.

- Döviz borcu olan özel sektörde telaş başlayacak. Fiyatlar artacak. Her şeye zam gelmesi kaçınılmaz olacak. Enflasyon yükselecek.

- Dışarıdan yüksek maliyetle borçlanma ortaya çıkacak. Hem bankalar hem şirketler zorlanacak. O da içeriye yansıyacak

FAİZ ARTIŞI SORUNU ÇÖZMEZ

Yeni TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Yeni Şafak’taki 9 Şubat tarihli köşe yazısında, birçok kez Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da eleştirilen sıkı para politikası için şu vurguyu yapmıştı: “Dünyada faizler sıfıra yakınken bizde faiz artışına gitmek ekonomik sorunları çözmeyecektir... Merkez Bankası’nın yüksek faiz politikasında ısrar etmemesi gerekir.”