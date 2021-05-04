SON DAKİKA | Metin Öztürk resmen Galatasaray başkan adayı
Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylarından Metin Öztürk, evraklarını teslim ederek resmen başkanlığa aday oldu.
Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylarından Metin Öztürk, gerekli evrakları Divan Kurulu'na teslim ederek resmen başkan adaylığını açıklamış oldu.
Kendileri için önemli bir gün olduğunu belirten Öztürk, "Daha güçlü Galatasaray için hazırız" dedi.
Galatasaray’da başkanlık seçiminde aday olan Metin Öztürk, evraklarını Türk Telekom Stadyumu’nda bulunan Divan Kurulu'na teslim etti. Öztürk, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendileri açısından önemli bir gün olduğunu vurgulayan Metin Öztürk, "Biz 20 aydır hazırlanıyorduk. Kulübün özellikle ekonomik manada çok ciddi sorunları var. Bu çok uzun bir hazırlık gerektiriyor. Sponsorluklar, finansallar çok. Altından kalkılacak gibi bile değil. Onun için biz 44 kişilik bir ekiple Avrupa’dakileri de sayarsak 35 milyon Galatasaraylının dualarıyla inşallah bu işin altından kalkacağız" diye konuştu.
Seçimlerin ertelemesinin konuşulmasının sorulması üzerine Metin Öztürk, "Bizim seçimimiz 29 Mayıs’ta, rakibimiz Fenerbahçe’nin sanırım 6 Haziran’da. Bu covid koşullarında 1-2 hafta erteleme tabiki olabilir. Fenerbahçe’nin haziranda yapılıyorsa bizim eylül, ekime aktarılıyorsa bu sadece kötü niyetli planın bir parçasıdır" şeklinde konuştu.
Ekibiyle birlikte evraklarını teslim etmeye gelmesinin hatırlatılmasıyla ilgili olarak ise Öztürk, "Tüm ekip arkadaşlarımızın burada olması bu konuda herkes ne kadar arzulu, istekli ve inançlı olduğunu gösteriyor. Bu sadece yönetim kurulu üyeleridir. Bu kısıtlama ortamında buraya 44 kişiyi toplayıp sizleri de onları da sıkıntıya sokmak istemedik. Daha güçlü Galatasaray için hazırız" dedi.
Öztürk ayrıca Galatasaray Divan Kurulu üyesi ve eski TFF Tahkim Kurulu Başkanı Türker Arslan’ın vefatından dolayı üzgün olduğu belirterek, başsağlığı diledi.
Metin Öztürk’ün yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulunda bulunan isimler şöyle:
Başkan: Metin Öztürk
Yönetim: Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı
Yönetim (Yedek): Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu
Denetim: Cevat Genç, Turgut Şavlı, Cihan Vural
Denetim (Yedek): Kemal Sagun, Merve Deniz Örken, Fabrizio Casaretto
Sicil (Asil): Ömer Işıl, Celal Açar, Ferit Volkan, Recai Faruk Gürbüzer, Bülent Ünlüsan, Murat Demircan
Sicil (Yedek): Mehmet Kamil Kibarer, Zeliha Demir, Berat Uygur
Disiplin: Oğuz Evrenos, Ali Kızılay, Muharrem Remzi Tan, Mehmet Çağatay Altınlı, Haluk Yaşar Yücel, Hakan Ünsaler Gaye Bumin
Disiplin (Yedek): Hasan Vedat Gürer, Mehmet Sadun Bozok, Celal Canoğuz, Ela Açar, Ali Baran Öztürk
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