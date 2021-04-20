SON DAKİKA | Servet Yardımcı, yeniden UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi
Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, yeniden UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.
TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, UEFA'nın 45. Olağan Genel Kongresi'nde yeniden yönetim kurulu üyeliğine seçildi. İlk kez 2017'de yönetim kuruluna giren Servet Yardımcı 4 yıl daha görevine devam edecek.
UEFA Yönetim Kurulu’na seçilen 8 kişi ve ülkeleri şöyle:
Servet Yardımcı (Türkiye) - Yeniden seçildi
Zbigniew Boniek (Polonya) - Yeniden seçildi
Alexander Dyukov (Rusya)
David Gill (İngiltere) - Yeniden seçildi
Gabriele Gravina (İtalya)
Rainer Koch (Almanya) - Yeniden seçildi
Karl-Erik Nilsson (İsveç) - Yeniden seçildi
Just Spee (Hollanda)
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