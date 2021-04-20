SON DAKİKA | Servet Yardımcı, yeniden UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi

20 Nisan 2021 Salı, 14:22

TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, UEFA'nın 45. Olağan Genel Kongresi'nde yeniden yönetim kurulu üyeliğine seçildi. İlk kez 2017'de yönetim kuruluna giren Servet Yardımcı 4 yıl daha görevine devam edecek.

UEFA Yönetim Kurulu’na seçilen 8 kişi ve ülkeleri şöyle:

Servet Yardımcı (Türkiye) - Yeniden seçildi

Zbigniew Boniek (Polonya) - Yeniden seçildi

Alexander Dyukov (Rusya)

David Gill (İngiltere) - Yeniden seçildi

Gabriele Gravina (İtalya)

Rainer Koch (Almanya) - Yeniden seçildi

Karl-Erik Nilsson (İsveç) - Yeniden seçildi

Just Spee (Hollanda)