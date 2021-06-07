Vitorino Hilton futbol kariyerini noktaladı
Montpellier, deneyimli futbolcusu Vitorino Hilton’un futbolu bırakma kararı aldığını duyurdu.
Fransa Ligue 1'de mücadele eden Montpellier, 10 yıldır formasını giyen Vitorino Hilton’un futbolu bıraktığını açıkladı.
43 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon Montpellier formasıyla çıktığı 29 maçta bir asist kaydetti.
Montpellier, sosyal medya hesabından Vitorino Hilton’un futbolu bıraktığını şu paylaşımla duyurdu:
Obrigado Capitão— MHSC (@MontpellierHSC) June 7, 2021
?? https://t.co/MIjRsDKKVF pic.twitter.com/EESU4bygOm
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