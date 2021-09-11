Son dakika: 28 Şubat davasında emekli generallerin rütbeleri söküldü
28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbelerinin sökülmesine ilişkin idari işlem yapıldı.
Genelkurmay Personel Başkanlığı, 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbelerinin sökülmesine ilişkin idari işlemin yapıldığını mahkemeye bildirdi.
Davanın görüldüğü Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, haklarında verilen müebbet hapis cezası kesinleşen 14 emekli askerin rütbelerinin sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı’na yazı göndermişti. Genelkurmay Başkanlığı da mahkemenin kararı doğrultusunda gerekli çalışmanın yapılması için emekli generallerin bağlı bulunduğu kuvvet komutanlıklarına talimat verdi. Çalışmaların ardından Genelkurmay Personel Başkanlığı, 1632 sayılı "Askeri Ceza Kanunu'nun 30’uncu maddesi ile 926 sayılı" Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu'nun 50’nci maddesi gereğince sanıklar hakkında TSK'dan çıkarma işlemi yaptı. Böylece emekli orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç; emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar, emekli Koramiral Aydan Erol; emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli Tuğgeneral İdris Koralp'ın rütbesi söküldü.
Dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı Korgeneral Hakkı Kılınç'a ilişkin yazının da İçişleri Bakanlığı'na gönderildiği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında, aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, eski Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın da olduğu 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onamıştı.
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı vermişti.
14 isim, iki gün içinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Muğla Cezaevi’nde olan Bir ve Doğan, aynı günün gecesinde, “atılı suçun niteliği ve cezaevi koşulları” gerekçesiyle İzmir’e, Buca F Tipi Cezaevi’ne nakledilmişti. Avukat Aykanat Kaçmaz, ciddi sağlık sorunları olan isimlerin Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesi için başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.
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