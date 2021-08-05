CHP Muğla Milletvekilleri yangın izlenimlerini anlattı: Uçaklar yangına yaklaşmıyor, asker dahil edilmedi

05 Ağustos 2021 Perşembe, 02:00

CHP Muğla Milletvekilleri Süleyman Girgin ile Mürsel Alban, yangınlarla ilgili izlenimlerini anlattı.

Mürsel Alban: Muğla’da santrallar var, yüzlerce maden ocağı var, mermer ocakları var, beton santralları var. Buralarda dozer var, kepçe var, kamyon var, iş makinesi var. Termik santrallardaki iş makinelerinin bir tanesi bile yangına müdahale için getirilmiyor. Yangının ilerleyişini durdurmak için orman içlerine koridorlar açılması gerekiyor. Koridor açılmalı ki yanın sıçramasın. Çağrı yapıyoruz: İş makineleri bir an önce gönderilsin.

Havadan müdahale edemiyorlar, bari karadan müdahale edelim. Bölgede vatandaşlarla görüştüm. Helikopter, uçak gören yok. Vatandaş, ‘uçak, helikopter yok’ diye feryat ediyor. Bir tane uçak gördük, o da suyu çok yüksekten atıyor. Su, havada buhar olup uçtu. Bir damlası yere düşmedi. Çok yukarıdan atıyor. Ayrıca bu uçak ve helikopterlerde gece görüşü yok. Karanlık olunca gidiyorlar.

Süleyman Girgin: Dün sabah bir uçağın geldiğini duyduk ancak çok yetersiz. Çok daha fazla uçak gelmesi gerekiyor. Yangın Kemerköy Termik Santralı’na çok yaklaştı. Ormanlarda hiçbir canlı kalmadı. Yangın, santrala da ulaşırsa büyük bir facia olur. Yeşil Marmaris, oldu kömür Marmaris. Muğla ateş içerisinde. Yangın, söndürme çalışmalarında askerin de görevlendirilmesi için önce Süleyman Soylu ile sonra da Hulusi Akar ile görüştüm. Süleyman Soylu bana, yangın söndürmenin profesyonel bir iş olduğunu, askerin yangın söndürmede görevlendirilmesinin eskilerde kaldığını söyledi. ‘Asker yangın söndürmede eğitimli mi’ deniliyor. Ben de soruyorum: Peki köylüler, vatandaşlar yangın söndürmede eğitimli mi? Hayır, değil.

Askerlerin yangın söndürmede, soğutmada köylüye destek olması lazım. Çünkü en organize güç orası. Tüm bunları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a da anlattım, ‘Muğla kül olmadan asker de söndürme çalışmalarına katılsın’ dedim. Sayın Akar, diğer bakanlarla görüşeceğini, talep olması halinde asker de yangın söndürmede görevlendireceklerini söyledi. 10 dakika sonra geri döndü. Tarım ve Orman Bakanı ve İçişleri Bakanı’yla görüştüğünü, konuyu değerlendireceklerini söylediklerini iletti.