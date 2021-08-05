Milas'ta yangın 6'ncı gününde etkisini sürdürürken, dün gece Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Termik santral çevresinde önlem amaçlı açılan hendeklerden de sıçrayan alevler yaklaşık 10 saat termik santralde etkili oldu. Santraldeki yanıcı ve patlayıcı maddelerin ve çalışanların güvenilk amaçlı tahliye edilmesi ve çevresini boşaltılmasının ardından yangına karşı yoğun bir mücadele başladı. Müdahalelerin başarılı olmasının ardından yangın, sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Yangının sönmesinde, sabahın ilk ışıkları ile hem karadan hem de havadan müdahalenin güçlenmesinin de etkili olduğu belirtildi. Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “İtfaiye acil müdahale ekipleri tarafından, durum tespiti için santral sahasında ilk inceleme yapılmış ve santraldeki ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği anlaşılmıştır” açıklamasında bulundu.
Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı, "Milas’ın Ören bölgesindeki yangın nedeniyle gece boyunca tahliye çalışmaları devam etmiş, termik santralde bulunan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetlerimize ait çıkarma gemileriyle bölgeden emniyetle tahliye edilmiştir. Tahliye çalışmaları sorunsuz şekilde tamamlanmıştır" ifadelerini kullandı.
Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi’ndeki ormanlık alanda iki gün önce başlayan yangın Menteşe ilçesine ulaştı. Alevlerin yüksek noktalarda gece boyunca etkisini gösterdi. Yakın noktada bulunan Şenyayla köyü sakinleri ise yangının yerleşim alanına yaklaşması ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürdü. Alevlerin yoğun olarak etkili olduğu o anlar havadan fotoğraflandı.
Öte yandan, Menteşe Kaymakamlığı koordinasyonunda oluşturulan İlçe Kriz Masası tarafından ilçeye bağlı Kozağaç ve Şenyayla mahallelerindeki vatandaşların tahliye edilmesine karar verildi.
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