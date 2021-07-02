Son dakika... Bakan Ersoy'dan müzik yasağıyla ilgili yeni açıklama
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Saat 24:00'a kadar olan müzik yasağıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında ''Kusura bakmasınlar'' diyerek açıkladığı müzik yasağıyla ilgili konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Saat 24:00'a kadar olan müzik yasağıyla ilgili, "Kademeli normalleşmede ilk etapta 19’a kadar müziğe izin verilmişti, iyiye gidince 21’e alındı, 24’e alındı. Kademeli olarak iyileştiriliyor. Geçen seferki normalleşmeyle paralel giderse normalleşme devam edecektir. Şu ana kadar çok olumlu gitti" ifadelerini kullandı.
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