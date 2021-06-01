Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı

01 Haziran 2021 Salı, 20:06

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Koca, "Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor" dedi.

Bakan Koca paylaşımında şunları söyledi:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor."

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor. pic.twitter.com/XBwWbCKWmM — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 1, 2021

Haftalık vaka haritası şu şekilde:

3 BÜYÜKŞEHİRDE VAKA SAYISI

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89,97, Ankara'da 115,71, İzmir'de 47,74 oldu.

SON 1 HAFTADA VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri de açıkladı.

Bakan Koca’nın paylaşımına göre, vaka sayısı en çok Erzurum, Tunceli, Kastamonu, Samsun, Kocaeli, Rize, Burdur, İstanbul, Edirne ve Zonguldak’ta azaldı.