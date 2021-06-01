Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı
Türkiye'de 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel hali, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Koca, "Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor" dedi.
Bakan Koca paylaşımında şunları söyledi:
"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor."
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor. pic.twitter.com/XBwWbCKWmM— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 1, 2021
Haftalık vaka haritası şu şekilde:
3 BÜYÜKŞEHİRDE VAKA SAYISI
İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89,97, Ankara'da 115,71, İzmir'de 47,74 oldu.
SON 1 HAFTADA VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri de açıkladı.
Bakan Koca’nın paylaşımına göre, vaka sayısı en çok Erzurum, Tunceli, Kastamonu, Samsun, Kocaeli, Rize, Burdur, İstanbul, Edirne ve Zonguldak’ta azaldı.
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