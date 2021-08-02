Son dakika: Bakanlıktan elektrik kesintilerine ilişkin açıklama

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 12:52

Türkiye’nin dört bir yanında sabah saatlerinden itibaren elektrik kesintileri haberleri gelmeye başladı.

Kesinti yaşanan şehirler arasında İstanbul, İzmir, Ankara, Antep, Konya, Bursa, Adana, Mersin, Kırklareli, Hatay, Uşak, Manisa, Malatya da var.

'İLETİM KAYNAKLI'

Yetkililer, yükselen elektrik talebi, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde ve rüzgar enerjisi santrallerinde üretimin azalmasının yanı sıra aşırı klima kullanımının da ülke genelinde tüketimi artırdığına dikkati çekerken, dağıtım şirketleri kesintilerin iletim kaynaklı olduğunu ifade etti.

'AŞIRI BİR ARTIŞ MEYDANA GELMİŞTİR'

Yaşanan kesintilerin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ''Son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik talebinde aşırı bir artış meydana gelmiştir. Artan talep nedeniyle son birkaç haftada elektrik tüketiminde Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşılmıştır. Ulusal elektrik altyapımız artan taleplerin karşılanması için maksimum seviyede üretime devam etmektedir. Ancak son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır. Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapılmış olup, an itibariyle ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır'' ifadelerine yer verildi.