Son dakika: Belediye başkanından çağrı: Alevler termik santrale yaklaştı
Son dakika haberi... Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan termik santrale alevler yaklaştı. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, ''Acil uçak istiyoruz” dedi.
Milas’taki yangın, Kemerköy Termik Santrali'ne 400 metre kadar yaklaştı. Milas Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Kemerköy Termik Santrali’ne çok yakın bir alanda alevler yükseldi. Evet doğru duydunuz, termik santral ilk defa böylesine tehdit altında” denildi. Belediye Başkanı Muhammet Tokat da acilen uçak istediklerini belirtti.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına, bölgede bulunan ekiplerce müdahale edilmeye çalışılıyor. Bazı ekipler ise yerleşimin yoğun olduğu alanlarda güvenlik amacıyla bekletiliyor.
Görüntülerde yangının geniş bir alanda devam ettiği görülüyor.
BELEDİYEDEN KORKUTAN AÇIKLAMA
Milas Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Alevler yeniden başladı. Kemerköy Termik Santrali’ne çok yakın bir alanda alevler yükseldi. Evet doğru duydunuz, termik santral ilk defa böylesine tehdit altında” ifadelerl kullanıldı.
'ACİL UÇAK İSTİYORUZ'
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat da Twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve havadan müdahale yapılmasını istedi. Tokat, “Acil uçak istiyoruz. Yalvarıyoruz, uyarıyoruz… Günlerdir söyledik. İşte yangın fabrikanın çevresini sardı. Derhal müdahale” diyerek çağrıda bulundu.
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