Son dakika: Bingöl'de deprem!

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 15:36

AFAD verilerine göre, Bingöl'ün Kigi ilçesinde saat 15:27 sıralarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 12.00 kilometre olarak açıklandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Şu an itibarıyla bizlere ulaşan bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun" diyerek, ekiplerin gerekli kontrolleri ve tespitleri sürdürdüğünü belirtti.

