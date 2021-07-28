CHP'li Zeybek'ten Bakan Pakdemirli'ye 'Manavgat yangını' tepkisi
CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Antalya Manavgat’ta çıkan orman yangınına Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat Belediyesi itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiğini aktardı. Hava şartları nedeniyle müdahalede zorluklar yaşandığını belirten Zeybek, “THK yangın söndürme uçaklarını 4,9 ton su taşıma kapasitesi var’ diye ihaleye almayıp satışına neden olan, son iki yılda sessiz kalan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli kamuoyundan özür dilemelidir” dedi.
CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Antalya Manavgat’ta çıkan orman yangınına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Zeybek, “Mirasımız ağaçlarımızın kül olması hepimizi derinden üzmüştür. Farklı noktalarda çıkan yangınlarda sabotaj dahil tüm olasılıklar kolluk kuvvetleri ve adli makamlarca araştırılmalıdır. Manavgat’a ve doğaya bu kötülüğü yapanlar ortaya çıkarılmalıdır” çağrısı yaptı.
“SICAK HAVA VE RÜZGAR NEDENİYLE MÜDAHALEDE ZORLUKLAR YAŞANIYOR”
Yangınlara, Orman İşletmeleri ekipleri dışında Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat Belediyesi itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiğini aktaran Rafet Zeybek, şu açıklamayı yaptı:
“Aşırı sıcak hava ve şiddetli rüzgâr nedeniyle müdahalede zorluklar yaşandığı bilgisi elimize ulaştı. Türk Hava Kurumu'na ait yangın söndürme uçaklarını, ‘4,9 ton su taşıma kapasitesi var’ diye ihaleye almayıp satışına neden olan, yangınla mücadelede her türlü hava aracına ihtiyaç varken son iki yılda bu durumda sessiz kalan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli de kamuoyundan özür dilemelidir.”
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