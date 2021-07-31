Bakan Koca'dan Bodrum ve Marmaris'teki yangınlar hakkında açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Marmaris ve Bodrum’daki orman yangınlarından 160 kişi etkilendi. 159 hastamızın tedavilerini tamamladık, taburcu oldular. Bir hastamız yanık tedavisi için İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarından 160 kişi etkilendi. 159 hastamızın tedavilerini tamamladık, taburcu oldular. Bir hastamız yanık tedavisi için İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Bilindiği gibi, ilk gün Marmaris'te bir can kaybımız olmuştu" dedi.
Video Haberler
- Trafikte tehlike saçtı! O anlar kamerada
- Yurttaşlar tramvayda korku dolu anlar yaşadı
- Önce kokladı sonra çaldı! İşte o anlar
- Acı haber geldi... Cansız bedenlerine ulaşıldı
- Düğün yolunda katliam gibi kaza: 5 ölü, 1 yaralı
- Yangından kaçan yavru kaplumbağaya elleriyle su verdiler
- Sokak köpeği av tüfeğiyle vurularak öldürüldü
- Şişli'de trafik ışıklarında skandal olay kamerada
- Tarabya sahilinde hareketli anlar!
- Korkutan görüntüler! Cep telefonuyla kaydettiler
En Çok Okunan Haberler
- Konya’da katliam: 7 kişi yaşamını yitirdi
- Sedat Peker'den yangınlara ilişkin 'HDP' açıklaması
- Bodrum’da yangın!
- Sanatçı Nedret Güvenç yaşamını yitirdi
- Konya'daki katliamda yeni gelişme
- CHP'den Konya'daki katliama tepki
- Topçu ve Füze Okulu kundaklama girişiminde yeni gelişme!
- Kimlik kartı ve pasaportunu kaybedenlerle ilgili karar
- İzmir'e meteor düştü iddiası!
- HDP'den Konya'daki katliama ilişkin açıklama