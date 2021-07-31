Bakan Koca'dan Bodrum ve Marmaris'teki yangınlar hakkında açıklama

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 14:39

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarından 160 kişi etkilendi. 159 hastamızın tedavilerini tamamladık, taburcu oldular. Bir hastamız yanık tedavisi için İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Bilindiği gibi, ilk gün Marmaris'te bir can kaybımız olmuştu" dedi.



