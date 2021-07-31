Son dakika gelişmesi... Bodrum’da yangın! Patlama sesi duyuldu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde öğle saatlerinde yerleşim yerine yakın bölgede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında ormanlık alandan patlama sesinin gelmesi dikkat çekti.
Yangın, saat 13.00 sıralarında Kumbahçe Mahallesi'nin yukarı kısmında evlere yakın bir bölgede başladı. Kısa sürede büyüyen yangın çevreye yayılmaya başladı.
İŞTE O PATLAMA SESİ - VİDEO
Yangını söndürmek için ekipler bölgeye sevk edilirken, hava ve arazi şartlarının olumsuz olduğu bölgede yangın hızla yayılıyor.
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