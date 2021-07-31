Son dakika gelişmesi... Bodrum’da yangın! Patlama sesi duyuldu

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 13:14

Yangın, saat 13.00 sıralarında Kumbahçe Mahallesi'nin yukarı kısmında evlere yakın bir bölgede başladı. Kısa sürede büyüyen yangın çevreye yayılmaya başladı.

İŞTE O PATLAMA SESİ - VİDEO





Yangını söndürmek için ekipler bölgeye sevk edilirken, hava ve arazi şartlarının olumsuz olduğu bölgede yangın hızla yayılıyor.