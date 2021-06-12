Son dakika: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yangın

Son dakika haberi... İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde kullanılmayan alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

DHA
12 Haziran 2021 Cumartesi, 20:29
Son dakika: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yangın
Abone Ol google-news

Yangın henüz bilinmeyen bir nedenle saat 18.00 sıralarında Fatih'te bulunan İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesinde kullanılmayan alanda çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada soğutma çalışması yapıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler