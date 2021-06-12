Son dakika: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yangın

12 Haziran 2021 Cumartesi, 20:29

Yangın henüz bilinmeyen bir nedenle saat 18.00 sıralarında Fatih'te bulunan İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesinde kullanılmayan alanda çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada soğutma çalışması yapıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.