CHP'li Erol 10 gündür söndürülemeyen yangını inceledi

11 Haziran 2021 Cuma, 12:21

Arıcak ilçesi Görese Bölgesi Kurşunlu Dağı yamaçlarında, örtü yangını şeklinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın yaklaşık 10 gündür devam ediyor.Yangının çıktığı alanı ziyaret eden ve alanda incelemelerde bulunarak yöre halkının mağduriyetlerini dinleyen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, açıklamalarda bulundu.

Yangından tek sevindirici gelişmenin can kaybı olmaması olduğunu söyleyen Milletvekili Erol: “Doğanın kendi işleyişiyle alakalı can kayıpları olarak değerlendiriyorum. Hala yangın devam ediyor. Orman Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanlığı ve bakanlığın üst düzey yöneticileri ile görüştük. Güvenlik nedeniyle şu anda burada helikopterle söndürme işlemi yapılamıyor. Bölgedeki bazı güvenlik kaygılarından dolayı havadan söndürmede bazı sıkıntıların olabileceği kaygısı ve endişesi var. Yoğun bir yangın değil ama bu yangının sönmesi de çok kısa sürecek gibi değil. Sevindirici olan can kaybının olmaması” dedi.

“MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİZ”

Milletvekili Erol, yöre halkının mağduriyetlerinin giderilmesi için konuyu meclis gündemine getireceğini ve üst düzey bürokratlarla görüşerek konunun takipçisi olacağını belirterek şunları kaydetti: “Arıcak’ta yaklaşık 10 gündür devam eden orman yangını bölgesindeyiz. Görüldüğü kadarıyla coğrafyanın çok engebeli olmasından kaynaklı karayoluyla müdahaleler haklı olarak çok yoğun bir şekilde yapılamamış çünkü dağların, coğrafyanın çok haşin olması, engebeli olması , vadilerin olması nedeniyle müdahale etmek zorlaşıyor. Tüm bunlara rağmen şu anda orman işletme müdürlüğümüz, Arıcak Belediyesi ve çevre ilçelerden gelen ekipler burada çalışmalar yaparak orman yangınına müdahale etmeye çalışıyorlar. Can kaybının olmaması da sevindirici ama bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın, özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın yangından kaynaklı büyük bir ekonomik zarara uğrayacakları görülüyor. En azından bu vatandaşlarımızın zararlarının giderilmesiyle ilgili bakanlık yetkilileri işle görüşüp burada hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın bu mağduriyetlerinin giderilmesi konularını mecliste gündeme getireceğiz. Ayrıca ileride yine bu orman yangınları olabilir endişesi ve beklentisi ile Arıcak ve Alacakaya ilçelerimize hitap eden orman işletme şefliğinin kurulmasıyla ilgili talebimiz olacak. Zaten Arıcak Kaymakamı’nın genel müdürlükle yazışmaları varmış, bunların takipçisi olacağız. Burada mesele yangın çıktıktan sonra müdahale etmek yerine önleyici tedbirler almak ve yangın çıktığı andan itibaren yayılmasını engellemektir. Bu dağlar bu coğrafya ülkemizin milli servetidir. Bütün Arıcak ilçemizde yaşayan hemşehrilerimize, köylülerimize, çiftçilerimize, hayvancılıkla uğraşanlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Burada yaşanan tablonun bir an önce bitmesiyle ilgili yetkililerin ve görevlilerin emeklerine sağlık diyorum. Daha yoğun bir çalışmanın beklentisi içerisindeyiz. Bir taraftan taşlar kırılıyor, yollar açılıyor diğer taraftan yangının sıçraması muhtemel bölgelerle ilgili çalışmalar yapılıyor.”