Erdoğan Saadet’i üçe böldü

26 Ocak 2021 Salı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaretinin Saadet Partisi tabanını 3’e böldüğü belirtildi. Cumhuriyet’e konuşan partili kaynaklar, “Bir kesim Asiltürk’ün peşinden giderek Cumhur İttifakı’na dahil olmamız gerektiğini düşünüyor. Bu kesim CHP’den rahatsız olan kesim ve CP’nin olmadığı İYİ Parti, Gelecek ve DEVA gibi partileri içinde barındıran ittifaka da sıcak bakıyorlar. Bir kesim ise Millet İttifakı ile devam edilmesini istiyor. Genel Merkez ve Temel Karamollaoğlu da bu düşüncede. Bir diğer kesim ise “biz Milli Görüş çizgisindeyiz bu yolu tek başımıza gitmeliyiz” diyor. Parti içerisinde Asiltürk’ün hitap ettiği kesim büyük ancak unutulmamalıdır ki bizler son iki senedir Cumhur İttifakı ortakları tarafından her türlü iftiraya maruz kaldık” diyor. Saadet Partisi içinde aralarında genel başkan yardımcılarının da bulunduğu bir grubun partiyi dizayn etmeye çalıştığı da konuşuluyor. Bu grubun Ankara İl Kongresi’ne müdahale ederek Sevcan Özcan’ı dışarıda bıraktığı ve mevcut başkan Fatih Beyazıt’ın yeniden seçilmesini sağladığı kaydedildi.

İKİ VEKİL KOPUYOR MU

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy’un, parti yönetimine yönelik eleştirilerin yer aldığı mektubu tartışılmaya devam ediyor. Kulislerde, “29 Ekim Gücü” diye isimlendirilen iki isimin, Muharrem İnce ile görüştüğü ve onun kuracağı partiye geçebileceği dillendirilirken, mektuba yanıt verilmemesi de iki ismin partiden kopabileceği söylentilerine neden oldu. Çelebi ve Aksoy’un, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile görüşeceği ve rahatsızlıklarını dile getirileceği, iki isimin daha sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği konuşuluyor. Öte yandan, Antalya’nın İbradı ilçesi CHP’li Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru’nun dün paylaştığı sosyal medya mesajı dikkat çekti. Küçükkuru’nun, “Öyle özgürlükçü ve eşitlikçi bir parti kuruyoruz ki Atatürk’ün Türkiyesi’ne böyle bir parti çok yakışacak” şeklindeki ifadeleri, Muharrem İnce’nin kuracağı partiye geçeceği yorumlarına neden oldu.

GÖZLER İYİ PARTİ’DE

İYİ Parti, bir süredir, başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere “güçlendirilmiş parlamenter sistem” ile ilgili çalışma hazırlıyordu. Geçen hafta Genel İdare Kurulu’nda paylaşılan çalışmanın bu hafta kamuoyuna açıklaması da bekleniyor. İYİ Parti’nin çalışmasının “iktidar cephesinden gelecek bu eleştirilere yanıt niteliğinde olduğu” belirtiliyor. Çalışmaya göre, Cumhurbaşkanı “yönetimin sembol ismi” olacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ndeki gibi “kararname yetkisi bulunmayacak.” Kararname yetkisi yeniden TBMM’nin kontrolüne verilerek böylece “TBMM’nin yeniden yasama yetkisini güçlendirilmesi” hedefleniyor.

KABİNE REVİZYONU SÖYLENTİSİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etmesinin yankıları siyaset kulislerinde devam ediyor. Kulislerdeki söylentiye göre, “Erdoğan’ın 2023 seçimleri öncesinde yeniden bir kabine revizyonu gerçekleştireceği” ifade ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesine sosyal medyadan hakaret edilmesi ve ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile girdiği “tartışmanın” revizyonun fitilini ateşlediği ileri sürüldü. Soylu’nun kabinde yerini koruyacağı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aile, Sosyal ve Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün değişebileceği ileri sürüldü.

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