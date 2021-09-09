Son dakika: Erdoğan ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'yi ziyaret edeceği tarihi açıklandı.

AA
09 Eylül 2021 Perşembe, 11:06
Son dakika: Erdoğan ABD'ye gidiyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD ziyaretiyle ilgili detaylar belli oldu.

Erdoğan'ın, 19-22 Eylül tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gideceği belirtildi. Erdoğan, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek zirvede katılımcılara hitap edecek.

Ziyarette Erdoğan'ın Manhattan’da yapımı tamamlanan "Türk Evi"nin açılışını yapması da bekleniyor.


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