Son Dakika... Erdoğan, Fahrettin Koca'nın yardımcısını görevden aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yardımcısı Emine Alp Meşe'yi görevden aldı.

cumhuriyet.com.tr
03 Nisan 2021 Cumartesi, 01:25
Son Dakika... Erdoğan, Fahrettin Koca'nın yardımcısını görevden aldı
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Bakan yardımcılığına Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı.

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