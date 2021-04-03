Son Dakika... Erdoğan, Fahrettin Koca'nın yardımcısını görevden aldı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yardımcısı Emine Alp Meşe'yi görevden aldı.
Bakan yardımcılığına Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı.
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