Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e tepki gösterdi. Erdoğan,"Türkiye olarak her hal ve koşulda, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, tweetini İbranice, İngilizce, Arapça olarak da paylaştı.
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