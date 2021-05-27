Son dakika... Erdoğan'dan Kaftancıoğlu'na tazminat davası
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
AKP Genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tazminat davası açtı.
''Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat'' ifadesi nedeniyle açılan davada Erdoğan, 500 bin liralık manevi tazminat talebinde bulundu.
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