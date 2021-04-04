Son dakika... Erdoğan'dan Montrö bildirisi sonrası ilk hamle
Son dakika gelişmesi... Emekli amirallerin Montrö bildirisi gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın saat 15.00'te bir değerlendirme toplantısı yapacağı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın saat 15.00'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir değerlendirme toplantısı yapacak.
MYK TOPLANTISI DA YARIN
AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, AKP'nin perşembe günü gerçekleştireceği MYK toplantısının yarına alındığını açıklamıştı. Yarın saat 18.00'de aynı zamanda AKP MYK'si de toplanacak.
NE OLMUŞTU?
Emekli amiraller, "Tekkedeki amiral", "Montrö'nün tartışmaya açılması”, "Atatürk ilke ve devrimleri" konularında dün bir bildiri yayımlamıştı.
AKP’li ve Saray’dan birçok ismin “Darbe bildirisi” benzetmesinde bulunması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından amirallerin bildirisi hakkında soruşturma başlatılmıştı.
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