Son dakika... Montrö bildirisi sonrası AKP'den toplantı kararı
Son dakika gelişmesi... Emekli amirallerin yayımladığı bildiri sonrasında AKP toplantı kararı aldı.
Emekli 104 amiralin yayımladığı Montrö bildirisi sonrası AKP MYK toplanma kararı aldı. Açıklama, AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin'den geldi.
NTV canlı yayınında konuşan Şahin, "Demokrasi tarihimizde sıklıkla karşılaştığımız bir bildiri ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.
TOPLANTI YARINA ALINDI
"Biz AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantımızı perşembe günü planlamıştık. Ancak bu son gelişmeler dolayısıyla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde yarın AK Parti MYK, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak" diyen Şahin, bildiriyi bu toplantıda geniş bir şekilde ele alacaklarını söyledi.
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