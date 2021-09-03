Son dakika... Erdoğan'dan yüz yüze eğitime ilişkin açıklama

03 Eylül 2021 Cuma, 11:51

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Biraz sonra atanacak öğretmenlerimizle birlikte okullarımızda görev yapan öğretmen sayımız 1 milyon 137 bini bulacaktır. Şu anda okullarımızda görev yapan öğretmenlerimizin 700 bini bizim dönemimizde atandı.

Okullarımızın ve sınıflarımızın öğrenci mevcutlarını azalttık. Ortalama sınıf mevcudumuz 22 ile OECD ortalaması civarında. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 17, ortaokullarda 16, liselerde 12 civarında.

Eğitimi önceliklerimizin başına aldık. Öğretmenlerimizin özlük haklarında büyük iyileştirmeler yaptık. Avrupa'da öğretmenlerin yaklaşık yarısı işlerinde stres yaşarken bu oran Türkiye'de yüzde 20 civarında. Türkiye'deki öğretmenler en az stres yaşayan öğretmenlerin başındadır.

Çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyle donatılmış yetişmiş insan gücümüzü ekonomimizin, toplumumuzun ve demokrasimizin lokomotifi olarak görüyoruz. Çocuklarımız 1,5 yıldır okullarında olamadılar. Salgın halen devam ediyor. Ama artık çocuklarımızı okullarından uzak bırakma lüksümüz kalmadı. Okullarımızı açık tutmakta kararlıyız. Çocuklarımızı pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz.