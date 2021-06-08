Son dakika: Fahrettin Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka haritasını paylaştı. Koca, ''Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor'' ifadelerini kullandı.
1 Haziran itibariyle 'kademeli normalleşme' takviminin ikinci etabının başlamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.
100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka haritasını paylaşan Koca, ''Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin'' ifadelerini kullandı.
EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER
Koca'nın paylaştığı haftalık verilere göre; Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok vaka görülen iller oldu.
EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER
Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise en az Covid-19 vakası görülen iller oldu.
İşte Koca'nın paylaştığı haftalık vaka haritası:
EN ÇOK DÜŞÜŞ YAŞANAN İLLER
Koca, ''Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Bu güce güvenin'' ifadelerini kullandı.
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