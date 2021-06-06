Mültecilerin, vaka ve ölüm sayıları koronavirüs tablosunun içinde yer alıyor mu?

06 Haziran 2021 Pazar, 17:02

Mülteciler arasındaki vaka, hasta ve ölüm sayılarının da günlük koronavirüs tablosunun içinde yer aldığı öğrenildi. Bu durum Türkiye’deki vaka ve ölümlerin nüfusa oranlanması konusunda kafa kaşıklığı yarattı. İltica ve Göç Araştırma Merkezi Başkanı Metin Çorabatır ise Sağlık Bakanlığı sayıları açıklamadan mültecilere ilişkin tahminde bulunulamayacağını söyledi ve “Sayı vermek imkânsız. Sağlık Bakanlığı verilerine sahip olanlar dışında kimse sayı veremez” dedi.

Türkiye’nin nüfusu 2020 sonu itibariyle yaklaşık 83,7 milyon kişi ve Birleşmiş Milletler’in tahminlerine göre ise ülkede 5,6 milyon mülteci bulunuyor. Mültecilerin yaklaşık 3,7 milyonu kayıtlı.

Sağlık Bakanlığı’nın günlük tablosuna mültecilerin de dahil edilmesi ülkedeki vaka, hasta ve ölümlerin nüfusa oranı konusunda kafaları karıştırdı. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 5 Haziran 2021 tarihli tabloya göre ise ülkedeki toplam vaka sayısı 5 milyon 282 bin 594, hayatını kaybeden sayısı 48 bin 68.

'BAKANLIK SAYILARI AÇIKLAMALI'

İltica ve Göç Araştırma Merkezi Başkanı Metin Çorabatır, mültecilere ilişkin hiçbir verinin açıklanmadığını ve bunun açıklanması gerektiğini söyledi. Çorabatır, “Sayı vermek imkansız. Sağlık Bakanlığı verilerine sahip olanlar dışında kimse sayı veremez” dedi.

Kayıtlı olan mültecilerin tedavi imkanlarına erişebildiğini ancak kayıtlı olmayan mültecilerin bu imkandan yararlanamadığını anlatan Çorabatır, mültecilerin yurttaşlara oranla daha sağlıklı yaşam koşulları olmadığı için virüsten daha fazla etkilendiğine dikkat çekti.

'HEPİMİZDEN FAZLA UYMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Çorabatır, mültecilerin koronavirüse karşı önlemlerinin hepsine uyduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“Savaştan kaçtılar, buraya geldiler. Yaşamak için direniyorlar. Olumsuzluklara rağmen çocuklarına üniversiteyi bitirtmek için direniyorlar. Hiçbir yardım almasalar bile devletin yaptığı sınırlayıcı yasaklara belki hepimizden daha fazla uymaya çalışıyorlar. Temaslarını azaltıyorlar, uzak duruyorlar. Maskeye erişimde ilk başlarda çok büyük zorluklarla karşılaştılar. Türk halkına maske dağıtılırken, belediyeler, büyükşehir belediyeleri, merkezi idare. Daha çok Türk vatandaşlarını hedefledi. Onlar, uzun süre maske alamadı. Sokağa çıkmadılar, kapattılar kendilerini.”

Çorabatır, Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’deki herkesin virüsten ne kadar etkilendiğini açıklaması gerektiğine dikkat çekti. Çorabatır, “Bunun faydası ne olacak? Yardımlardan, aşı imkanlarından kimler daha az faydalanabiliyor. Bunun sebepleri üzerine gidilip, onlar ortadan kaldırılabilir” dedi.

Çorabatır mültecilerde de Türk vatandaşlarına uygulanan kriterlerle aynı koronavirüs aşılamasının başladığını aktararak, Türk vatandaşlarındaki aşı karşıtlığının onlarda da olduğunu ve bunun çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

AŞILANAN MÜLTECİ SAYISI DA AÇIKLANMIYOR

Çorabatır, çalışmak için başka şehre giden mültecilerin, kayıtlarının yapıldığı şehre aşı için çağırıldığını aktararak, “Yasal olarak gitmemesi gerekiyor ama ekmek parası kazanmak için İstanbul, Bursa, Mersin, Ankara gibi iş bulabildiği, para kazanacağı yerlere gidiyor. Oradan da kayıt yaptıramıyor. Diyelim ki Kilis’te kayıtlı, İstanbul’da düzensiz olarak çalışıyor. E- devlete girdiğinde, ‘Sen Kilis’te kayıtlısın, orada yaptır’ diyorlar. Kişi oraya gidip, tekrar gelecek. İşini kaybedecek. Yol parası yok. Seyahat kısıtlamaları oluyor. Aşılarda böyle bir sorun var” diye konuştu.

Çorabatır, aşılanan mülteci sayısının da Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmadığına dikkat çekti.