Son dakika: Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması: BioNTech'te yeni dönem başladı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs (Covid-19) aşısının Aile hekimleri merkezinde yapılacağını duyurdu.
Bakanlık verilerine göre, Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan ikinci doz aşı miktarı 13 milyon 205 bin 812 oldu. Toplam aşı miktarı 31 milyon 52 bin 924'e ulaştı.
Aşı çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından yeni açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin'' ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'NİN AŞI TEDARİĞİ
Çin'den gelen Sinovac aşılarında yaşanan tedarik sorununun ardından Sağlık Bakanlığı, Pfizer/BioNTech'le yeni alım anlaşması yaptı.
Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 30 milyon dozun üzerine Türkiye’ye 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz ilave aşı tedarik edileceği belirtildi.
Açıklamada, toplamda 120 milyon doz aşının, 2021’de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.
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