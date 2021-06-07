Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 7 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Vaka sayısı arttı!
Sağlık Bakanlığı, 7 Haziran 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 164 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı bin 60 oldu, 6 bin 576 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 167 bin 350'ye yükseldi.
VAKA SAYISI ARTTI
Sağlık Bakanlığı'nın 6 Haziran (dün) verilerine göre, 204 bin 827 test yapılırken semptom gösteren 482 hastayla birlikte 5 bin 386 yeni vaka tespit edilmişti. Bugün ise vaka sayısı artarak 5 bin 647 kişinin koronavirüse yakalandığı duyuruldu.
Türkiye'nin 7 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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