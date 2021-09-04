Fenerbahçe, Porto oyuncusu Zaidu Sanusi'ye kancayı taktı

Fenerbahçe, uzun süredir takviye yapmak istediği sol bek bölgesine Zaidu Sanusi'yi transfer etmek istiyor.

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2021 Cumartesi, 10:47
Fenerbahçe, Porto oyuncusu Zaidu Sanusi'ye kancayı taktı
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Bu sezon Vitor Pereira'nın gelişiyle beraber kadrosunu tamamen revize etmek isteyen Fenerbahçe, uzun süredir sol kenar arayışlarına artık son vermek istiyor.

Kadrosuna son olarak Mergim Berisha ve Max Meyer gibi isimleri katan Fenerbahçe, sol bek transferi için de Zaidu Sanusi’yi düşünüyor.

Vole'nin haberine göre, Porto forması giyen sol bek Zaidu Sanusi’yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Kariyerinde 72 maça çıkan 24 yaşındaki Nijeryalı sol bek, 4 atıp  3 assitlik katkı attı. Zaidu, Nijerya Milli Takımı'nın formasını ise 3 defa giydi.


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