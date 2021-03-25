Son Dakika - Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oldu
SON DAKİKA - Erol Bulut'la yollarını ayıran Fenerbahçe, sezona sportif direktör olarak başlayan menajer Emre Belözoğlu ile sezon sonuna kadar teknik direktör olarak anlaştı. Emre Belözoğlu teknik sorumlu olarak görev alacak.
Fenerbahçe'de Erol Bulut depreminin ardından yeni isim belli oldu.
Erol Bulut'la yollarını ayıran Fenerbahçe, sezona sportif direktör olarak başlayan menajer Emre Belözoğlu ile sezon sonuna kadar teknik direktör olarak anlaştı.
Emre Belözoğlu teknik sorumlu olarak görev alacak.
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