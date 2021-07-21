Son dakika... Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Galatasaray'ın PSV maçı kadrosu belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
21 Temmuz 2021 Çarşamba, 20:43
Son dakika... Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a konuk olacak.

Sarı-kırmızılı ekibin yeni sezondaki ilk resmi müsabakası olacak karşılaşma, Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Karşılaşma TV8'den canlı yayımlanacak.

Terim'in Sekidika tercihi ise sosyal medyada şaşkınlık yarattı. 

Galatasaray: Muslera; Alpaslan Öztürk, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram; Aytaç Kara; Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Emre Kılınç, Sekidika; Babel.

PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi.


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