Galatasaray'da Seçimli Olağan Genel Kurul'un tarihi belli oldu
Galatasaray, Olağan Genel Kurulu'nun 12 Haziran'da yapılacağını açıkladı.
Galatasaray: "Kulübümüzün olağan seçim genel kurul toplantısı yasal koşullar çerçevesinde, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır."
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