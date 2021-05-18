Galatasaray'da Seçimli Olağan Genel Kurul'un tarihi belli oldu

Galatasaray, Olağan Genel Kurulu'nun 12 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Mayıs 2021 Salı, 20:34
Galatasaray'da Seçimli Olağan Genel Kurul'un tarihi belli oldu
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Galatasaray: "Kulübümüzün olağan seçim genel kurul toplantısı yasal koşullar çerçevesinde, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır."


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