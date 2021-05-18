Son dakika gelişmesi... Fatih'te bir bina çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı
Fatih Ayvansaray Mahallesi Sulu Sokak'ta 4 katlı bir bina çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde 4 katlı binanın kolonlarında çatlaklar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine ekipler, sevk edildi.
Dış cephesindeki sıvaların da döküldüğü binada oturanlar tahliye edildi.
Ekipler sokakta önlem aldı.
Video Haberler
- Şişli’de can pazarı! İlk görüntüler geldi
- Ekmek arası tavuk döner yiyen 9 kişi hastanelik oldu
- Fethullah Gülen'in son görüntüsü ortaya çıktı
- Troleybüs elektrik tellerine takılan araba takla attı
- Kız kaçırma kavgası meydan muharebesine dönüştü
- Binlerce yıllık duvar resimleri talan edildi
- Sokak ortasında tekmeli sopalı kavga kamerada
- Yavru ayıları kayda alıp sohbet etti
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan açıkladı! 1 milyon 385 bin esnafa destek
- Erdoğan'ın o açıklamadan haberi yokmuş
- İnce, MYK'sini belirledi! İşte A takımı ve parti logosu
- Rusya'dan Türkiye'ye kötü haber: İptal ettiler
- Beşiktaşlı Cenk Tosun'dan ayrılıkla ilgili flaş açıklama
- Yandaşa 20 milyonluk konak ihalesi
- Memleket Partisi’nden ‘çalıntı logo' iddiasına yanıt
- Büyük sızıntı doğrulandı: İşte çalınan bilgiler
- Hem Karayolları'nın hem Türk Telekom'un tepesinde
- Başkan adaylarından flaş Fatih Terim çağrısı!