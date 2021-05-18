Son dakika gelişmesi... Fatih'te bir bina çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı

Fatih Ayvansaray Mahallesi Sulu Sokak'ta 4 katlı bir bina çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.

DHA
18 Mayıs 2021 Salı, 13:48
Son dakika gelişmesi... Fatih'te bir bina çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı
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İstanbul'un Fatih ilçesinde 4 katlı binanın kolonlarında çatlaklar oluştu.


İhbar üzerine olay yerine ekipler, sevk edildi.

Dış cephesindeki sıvaların da döküldüğü binada oturanlar tahliye edildi.

Ekipler sokakta önlem aldı.


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