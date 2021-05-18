Son dakika gelişmesi... Thodex'te 3 kritik isimden biri yakalandı

Son dakika gelişmesi... Thodex soruşturmasında adı geçen 3 kritik isimden biri yakalandı.

DHA
18 Mayıs 2021 Salı, 11:38
Son dakika gelişmesi... Thodex'te 3 kritik isimden biri yakalandı
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Kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında Thodex şirketinin finans departmanında çalışanı firari şüpheli Rana Azap yakalandı.

Rana Azap'ın soruşturmada adı geçen 3 kritik isimden biri olduğu belirtiliyordu.


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