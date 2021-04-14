Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu aday olur mu? Meral Akşener'den açıklama

14 Nisan 2021 Çarşamba, 12:07

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı isterse Cumhurbaşkanı adayı olurum" sözlerine ilişkin konuştu.





Partisinin TBMM'deki grup toplantısı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Meral Akşener, "Kılıçdaroğlu aday olmayı düşünebilir. Seçime daha çok zaman var. O zamana kadar ne olur ne biter hepimiz görürüz. Dediğim gibi Hayrihi ve şerrihi min Allahü teala" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu aday olmayı düşünebilir. Ocak 2020’den bu yana geziyorum. Orada bu çalışmayı yaparken, şahsıma, partime veya benim bir hayalime yönelik, ki bu hayalim Türkiye’nin iyi olmasından başka bir hayalim yok bunu net bir şekilde söyleyeyim. En küçük bir toz zerresi kadar seçime yönelik bir çalışma yapmıyorum. Özne sizsiniz diyorum. Özne işsiz genç diyorum. Vatandaşımız bunu gördü. Seçime daha çok zaman var. O zamana kadar ne olur ne biter hepimiz görürüz. Dediğim gibi Hayrihi ve şerrihi min Allahü teala."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında, "Millet İttifakı isterse Cumhurbaşkanı adayı olurum" demişti.