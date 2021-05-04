Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması

04 Mayıs 2021 Salı, 11:38

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan soruşturmanın gündeme oturmasının ardından İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mahir Çataklı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Çataklı, soruşturmanın “İmamoğlu’nun HDP’li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, yine ziyaret ettiği belediye başkanlarını ve anılan partiyi desteklediği, bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet’e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddiaları” ile ilgili olduğunu söyledi.

Çataklı’nın açıklaması şöyle:

"İmamoğlu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir işlemi bu. İstanbul Başsavcılığı bir talepte bulunmuş, Sayın İmamoğlu’nun HDP’li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, yine ziyaret ettiği belediye başkanlarını ve anılan partiyi desteklediği, bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet’e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddiaları ilgili. Bu iddialara üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı bir işlem var. Bize gönderildi. Dolayısıyla her Cumhuriyet Başsavcılığından gelen işlemlere nasıl rutin olarak yapmamız gerekenler varsa bu süreçte yürüyor."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "türbede ellerini arkadan bağladığı" gerkeçesiyle soruşturma açılmıştı. Soruşturmayı, gazetemizdeki köşesinde duyuran Barış Pehlivan, "İnsan inanmakta zorlanıyor ama bakanlığın onayıyla Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi" ifadelerini kullanmıştı.