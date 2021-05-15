Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Süper Lig genelgesi
İçişleri Bakanlığı, bugün oynanacak Spor Toto Süper Lig'de son hafta musabakalarına ilişkin olarak valiliklere "şampiyonluk kutlama genelgesi" gönderdi.
İçişleri Bakanlığı, bugün oynanacak Spor Toto Süper Lig'de son hafta musabakalarına ilişkin olarak valiliklere "şampiyonluk kutlama genelgesi" gönderdi. Buna göre, cadde, sokak ve meydanlarda şampiyonluk kutlaması yapılamayacak. Stadyumlarda ise belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli olacak.
TRT Haber'in haberine göre, Spor Toto Süper Lig'de son hafta müsabakalarının oynanacağı belirtilen genelgede, gerekli tedbirlerin alınması istendi. Asayiş ve tam kapanma süreci kurallarına dikkat çekildi. Valiliklerden maçların oynanacağı statlara futbol federasyonunca belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli alınması istendi.
Genelgeye göre, şampiyonluk kutlamalarında kalabalıkların cadde, sokak ve meydanlarda toplanmasına izin verilmeyecek.
BAKAN SOYLU AÇIKLAMA YAPMIŞTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde Ramazan Bayramı tedbirlerine ilişkin yaptığı basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Soylu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile canlı bağlantıda Süper Lig'de oynanacak şampiyonluk maçlarına ilişkin de uyarılarda bulunmuş ve cumartesi günü oynanacak maçların ardından şampiyonun belli olacağını anımsatmıştı.
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