Son dakika... İçişleri'nden hafta sonu kısıtlaması açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin hatırlatma yapıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada illere göre kısıtlama uygulanacak saatlere yer verildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin hatırlatma yapıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada illere göre kısıtlama uygulanacak saatlere yer verildi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
Covid- 19 salgını ile mücadelede kontrollü normalleşme döneminde illerimizin risk durumlarına göre hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir.
MAVİ VE SARI RENKLİ İLLERDE KISITLAMA 21.00 - 05.00 ARASI UYGULANACAK
Bu kapsamda Düşük (Mavi) grubunda yer alan Şırnak’ta ve Orta Risk (Sarı) grubunda yer alan Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.
Yüksek risk (Turuncu) grubunda yer alan Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli’de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00’de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak.
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