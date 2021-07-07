Son dakika... Irak'taki Uluslararası Erbil Havaalanı'na füze saldırısı

Irak'ın Erbil kentinde, ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanına füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2021 Çarşamba, 00:02
Son dakika... Irak'taki Uluslararası Erbil Havaalanı'na füze saldırısı
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Irak yerel medyasında yer alan haberlere göre, ABD askerlerinin kaldığı Harir Askeri Üssü'nün de bulunduğu Erbil Havaalanına füzelerle saldırıldı.

Erbil Terörle Mücadele Servisinden yapılan açıklamada da saldırı doğrulandı.

TÜM UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Erbil Havalimanı’na roketli saldırı düzenlendiği belirtilerek saldırı sırasında Erbil’deki ABD Büyükelçiliğinde de siren çalındığı aktarıldı.

Açıklamada saldırıya ilişkin detaylı bilgi verilmezken saldırı sonrası bütün uçuşlar askıya alındı. 


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