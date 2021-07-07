Son dakika... Irak'taki Uluslararası Erbil Havaalanı'na füze saldırısı

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 00:02

Irak yerel medyasında yer alan haberlere göre, ABD askerlerinin kaldığı Harir Askeri Üssü'nün de bulunduğu Erbil Havaalanına füzelerle saldırıldı.

Erbil Terörle Mücadele Servisinden yapılan açıklamada da saldırı doğrulandı.

TÜM UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI



IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Erbil Havalimanı’na roketli saldırı düzenlendiği belirtilerek saldırı sırasında Erbil’deki ABD Büyükelçiliğinde de siren çalındığı aktarıldı.



Açıklamada saldırıya ilişkin detaylı bilgi verilmezken saldırı sonrası bütün uçuşlar askıya alındı.

