Son dakika: İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Son dakika gelişmesi... İstanbul Valiliği, Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı maçlar öncesinde önlem alarak bazı yolları trafiğe kapattı.
İstanbul Valiliği, "Futbol müsabakası nedeniyle kapatılacak ve alternatif yollar" hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimizde bugün Galatasaray-Yeni Malatyaspor takımları arasında oynanacak Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle saat 17.30’dan itibaren kapatılacak yollar ve alternatifi olan yollar aşağıya çıkarılmıştır" denildi.
Valilik açıklamasına göre kapatılacak yollar ve alternatif yolların listesi şöyle:
KAPATILACAK YOLLAR
- TEM Kuzey yan yoldan Cendere Caddesi’ne bağlantı yolu trafiğe kapatılacak.
- Kâğıthane’den gelip Azerbaycan Caddesi’nden Metin Oktay Caddesi’ne bağlanıp, TEM Kuzeye bağlantı yolu Metin Oktay Caddesi iki yönlü olarak hem Kâğıthane’den TEM’e bağlantı yolu hem de TEM Kuzey yan yoldan Vadi İstanbul’a bağlantı yolu trafiğe kapatılacak.
- Kemerburgaz’dan gelip, Azerbaycan Caddesi’nden Vadi İstanbul köprüsünden Metin Oktay Caddesi’ni takiben TEM Kuzeye bağlantı yolu trafiğe kapatılacak.
ALTERNATİF YOLLAR
TEM Kuzey Yol Hasdal Bağlantı Yolu.
Büyükdere Caddesi Maslak Ayazağa Caddesi Ayazağa Cendere Caddesi Azerbaycan Caddesi.
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