SON DAKİKA... Katar'a uygulanan ambargo resmen kaldırıldı

05 Ocak 2021 Salı, 12:46

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini dondurması ve hava sahalarını Doha'ya kapatmalarıyla başlayan "Körfez krizi", 3,5 yılın ardından bugün resmen sona erdi. Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varılmasının ardından Körfez ülkeleri ile Katar arasındaki amborgo kaldırılmıştır" dedi.

SÜRPRİZ ANLAŞMA İÇİN İMZALAR BUGÜN ATILACAK

Katar ve Suudi Arabistan arasında 3,5 yıldır süren krizin ardından varılan anlaşma için imzaları bugün atılacak. Öte yandan, bazı Körfez ülkeleri ile Katar arasında süren krizin çözülmesi için "büyük bir adım" olarak nitelendirilen anlaşmaya ABD'nin ara buluculuk ettiği ifade ediliyor.

KATAR EMİRİ SUUDİ ARABİSTAN'DA

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Körfez'deki normalleşme anlaşması sonrası, 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'a indi. Katar Emiri'ni Veliaht Prens Muhammed bin Selman karşıladı.

KÖRFEZ'DEKİ KRİZ NASIL BAŞLADI?

Körfez ülkeleri arasında benzeri görülmemiş krize yol açan gelişmeler, 23 Mayıs 2017 gecesi geç saatlerde Katar resmi ajansı QNA'da Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani’ye atfen ABD karşıtı ve İran’a destek açıklamalarının yayınlanmasının ardından başladı. Doha yönetimi, bunun siber saldırı sonucu ajansın sistemine sızan bilgisayar korsanlarının işi olduğunu ve Emir Şeyh Temim'in böyle bir açıklama yapmadığını duyurdu. Ancak BAE, Suudi Arabistan ve Mısır medyası konuyla ilgili Katar'ı eleştiren çizgide yayınlarını yoğunlaştırarak sürdürdü.

Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Bahreyn, 5 Haziran 2017 sabahı, Doha ile diplomatik ilişkilerini sonlandırdığını, hava sahalarını Katar'a kapattıklarını açıklamıştı. Katar'ın dış dünyaya açılan tek kara kapısının da Riyad tarafından kapatılmasıyla Körfez'in tarihteki en büyük diplomatik krizi başlamıştı. Katar'ı "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla diplomatik ablukaya alan Suudi Arabistan, Bahreyn ve BAE, 14 gün içinde vatandaşlarının Katar'ı terk etmelerini, Katarlıların da aynı şekilde ülkelerinden ayrılmalarını talep etmişti. Doha'nın Arap Baharı sonrasında elde ettiği yumuşak güçten rahatsız olan ya da abluka uygulayan ülkelerin "çek defteri diplomasisi"nden faydalanan bazı ülkeler de aynı şekilde Katar'a yönelik abluka kararına destek verip diplomatik ilişkilerini kesmişti.