09 Nisan 2021 Cuma, 22:23

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu. "Adayı nasıl belirleyeceğimize dair oturup konuşacağız" diyen Kılıçdaroğlu, "Ortak görüş olursa cumhurbaşkanı adayı olurum" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global'de Buket Aydın'ın sunduğu Koltuk programına konuk oldu. Programın açılışında programın sunucusu Buket Aydın'a 2 yıl önce olay olan diyalogu hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Başlamadan önce güzel bir kahkaha bekliyorum sizden, gülmeniz bize şans getiriyor” dedi.

Aydın, Kılıçdaroğlu’nun “İstanbul ve Ankara'yı kazanacağız" açıklamasına gülmüş ve verdiği yanıtlar nedeniyle tepki görmüştü.

Kılıçdaroğlu programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair konuşan Kılıçdaroğlu, "Her aday ayrı mı çıkarmak isteyecek yoksa tek bir kişi mi çıkaracağız oturup konuşacağız. Güçlendirilmiş parlementer sistemde ittifak olarak hem fikiriz. Ortak görüş olursa cumhurbaşkanı adayı olurum" dedi.

Bilim Kurulu hakkında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Bilim Kurulu'nda ne oluyor? Bilim Kurulu ne düşünüyor? Ben saygı duyuyorum. Bir süre sonra Bilim Kurulu suçlanacak. Ben baştan Bilim Kurulunun bir sözcüsü olsun istedim. Ama yapmadılar" dedi.

Haber Global'in aktardığına göre, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sizinle diyalogtan sonraki sürece ilişkin Bursa dışında fire vermedik. Bursa'yı da alacağız. Belediye başkanlarımız tarih yazıyor. Hepsine şükran borçluyum. Pandemi şartlarında bütün engelleri aşıyorlar. İktidarın bize teşekkür borcu var.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Bana göre sonbahara kadar gidemezler. Her geçen günün maliyeti artıyor. Ülkeyi yönetmek için bilgi birikim sahibi olmak lazım.

"BİR SÜRE SONRA BİLİM KURULU SUÇLANACAK"

Bilim Kurulu'nda ne oluyor? Bilim Kurulu ne düşünüyor? Ben saygı duyuyorum. Bir süre sonra Bilim Kurulu suçlanacak. Ben baştan Bilim Kurulunun bir sözcüsü olsun istedim. Ama yapmadılar.

CHP'YE GÖRE PANDEMİ SÜRECİNDE NELER EKSİK?

Bilim Kurulunda sözcü seçerdim. Belli zaman diliminde açıklama yapacaktı. Dükkanlarını kapat dediğimiz insanlar için ekonomik ve sosyal konseyi ile bakanları toplardım. Yolu yöntemi belirleyip, çözümleri belirleyip kamuoyu ile paylaşacaktım. Bunların hiçbiri olmadı.

CHP İKTİDARA GELİRSE NE YAPACAK?

Bir evde işsiz varsa ben ona iş bulucağım. Alevisi, sünnisi, başı açık ya da başı kapalı olan diye ayırt etmeden refah içinde yaşamasını sağlayacağım. "Emekliye iki maaş vereceğiz" dedim. Karşı çıktılar. Ne oldu? Verdiler. 'Asgari ücreti yükselteceğiz' dedik. Yükselttiler. Demek ki oluyor. 138 bin öğretmen açığımız var, sağlıkçı açığımız var neden atanmıyor?

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI AÇIKLAMASI

Adayı nasıl belirleyeceğimize dair oturup konuşacağız. Bir kişinin sözünü dinlemeyeceğiz. Her aday ayrı mı çıkarmak isteyecek yoksa tek bir kişi mi çıkaracağız oturup konuşacağız. Güçlendirilmiş parlementer sistemde ittifak olarak hem fikiriz. Ortak görüş olursa cumhurbaşkanı adayı olurum."

103 EMEKLİ AMİRALİN YAYIMLADIĞI BİLDİRİ

Buradan o komutanlara sesleniyorum: Gece yarısı içeriğini değiştirerek siteye koyan kişiyi bulsunlar. Bu tezgahlar hep kurulur. İktidar sahiplerinin koltuklarına hizmet için yapılır. Sonra ne oldu? Vay efendim darbeciler geldi. Öyle çirkin şeyler oldu ki. Emekli amiraller nasıl darbe yapacak? Emekli amiral değil amiral lafını kullandılar. Gündemi değiştiriyorlar, kıyameti koparıyorlar.