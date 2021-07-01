Son Dakika: LPG'ye zam geldi

01 Temmuz 2021 Perşembe, 17:42

Temmuz ayı art arda gelen zam haberleriyle başladı. Elektrik fiyatlarına gelen zam sonrası, doğal gaz ve 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim öğrencilerinin ödeyeceği katkı payına da zam yapıldı.

LPG'YE ZAM

Günün son zam haberi LPG'ye yapılan zamla geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, oto gaza 39 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı, pompaya yansıyacak.

YENİ ZAM ORANLARI ŞÖYLE:

- Doğalgazda temmuz ayı için konut abonelerinin tarifesine yüzde 12, sanayi grubu tarifesine yüzde 20 ve elektrik üretim santrallerinin tarifesine de yüzde 20,2 zam yapıldı.

- 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim öğrencilerinin ödeyeceği katkı payı ortalama yüzde 10 zamlandı. Buna göre, Tıp fakültelerinde öğrencilerin ödeyeceği para 642 liradan 706 liraya, diş hekimliğinde 537 liradan 590 liraya, hukuk ve işletmede 340 liradan 374 liraya çıkarıldı. Uzaktan ve ikinci öğretimde ise veterinerlik fakülterelerinde öğrencilerden alınacak para 2 bin 319 liradan 2 bin 549 liraya, inşaat ve mimarlık fakültelerinde 1661 liradan 1825 liraya, hukuk ve işletme fakültelerinde 1255 liradan 1379 liraya yükseldi.

- Elektrik fiyatlarında bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapıldı.