Doğal gaz ve elektriğin ardından harçlara zam

01 Temmuz 2021 Perşembe, 09:02

2021-2022 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumlarında öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri açıklandı.



Dün açıklanan elektrik ve doğal gaz zamlarının ardından bir zam da öğrenci harçlarına geldi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre öğrenci katkı paylarına yaklaşık yüzde 10 zam yapıldı.

Tıp fakültelerinde öğrencilerin ödeyeceği para 642 liradan 706 liraya, diş hekimliğinde 537 liradan 590 liraya, hukuk ve işletmede 340 liradan 374 liraya çıkarıldı.

Uzaktan ve ikinci öğretimde ise veterinerlik fakülterelerinde öğrencilerden alınacak para 2 bin 319 liradan 2 bin 549 liraya, inşaat ve mimarlık fakültelerinde 1661 liradan 1825 liraya, hukuk ve işletme fakültelerinde 1255 liradan 1379 liraya yükseldi.

2012'DE 'MÜJDE' OLARAK DUYURULMUŞTU

Yükseöğretim öğrencilerinin her yıl ödediği katkı payının kaldırıldığını dönemin Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, 2012 yılında 'müjde' olarak duyurmuştu. Arınç, "Sayın başbakanımızın, bakanlarımızın imzaladığı kararnameyle bundan böyle birinci öğretimden katkı payı alınması, yani harçlar tamamen kaldırılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.