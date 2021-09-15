Son dakika: Merkez Bankası'ndan 'dijital Türk Lirası' adımı
Merkez Bankası; ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK ile ikili mutabakat zabıtlarının imzalandığını Dijital TL için işbirliği platformunun oluşturulduğunu açıkladı.
TCMB'den yapılan açıklamada, "TCMB, mevcut ödemeler altyapısını tamamlayıcı nitelikte dijital Türk lirasının tedavülünün potansiyel katkılarını araştırmayı sürdürmektedir. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme (AR-GE) projesi kapsamında kavram ispat çalışmasının tamamlanması ile başlayan süreç, teknoloji paydaşlarının katılımı ile bir sonraki aşamaya taşınmaktadır" dedi.
'GENİŞLETİLMESİ PLANLANMAKTADIR'
Açıklamada bankanın teknolojik araştırma, geliştirme ve test süreçlerinin, teknoloji paydaşlarının katılımı ile gerçekleştirileceğine de dikkat çekilerek, "Bu doğrultuda Merkez Bankası; Aselsan, Havelsan ve Tübitak-Bilgem ile ikili mutabakat zabıtları imzalamış ve Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu oluşturmuştur. Projeye ilişkin stratejik ve kritik teknolojilerin ön uygulama testlerinin yapılacağı birinci faz bulguları ışığında, platformun yeni katılımlarla genişletilmesi planlanmaktadır" denildi.
'NİHAİ BİR KARAR YOKTUR'
Açıklamada "TCMB'nin, dijital TL'nin tedavülüne yönelik almış olduğu nihai bir karar yoktur" bilgisi de yer alırken birinci faz sonuçlarının, testlerin tamamlanmasının ardından gelecek yıl kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.
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