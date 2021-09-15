AKP'nin gözdesi Kavakçı, 500 liralık tostun yapıldığı mekanda görüntülendi
AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı, aşırı lüks bir restoranda görüntülendi.
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın, ABD'de aldığı eğitimin masraflarının İBB tarafından karşılandığını, okuması için 155 bin dolar ve 59 bin lira para verildiğini duyurmuştu.
İBB tarafından verilen paranın ortaya çıkmasının ardından Kavakçı, bu kez Nişantaşı’nda bulunan 500 TL'lik tostun yapıldığı bir mekanda kadraja girdi.
Youtuber Orkun Işıtmak'ın farkına varmadan AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı'yı görüntülediği "1Sonradan Görme" başlıklı son videosunda 5 liralık ve 500 liralık tostları deneyerek bir karşılaştırma yapıyordu.
500 TL'LİK TOST
Video sırasında Kavakçı'nın 500 liralık tostun denendiği Nişantaşı’ndaki bir mekanda yemek yediği görülüyor. Tostun bile bu kadar pahalı olduğu mekanda Kavakçı’nın yemek yemesi ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
12 BİN LİRALIK AYAKKABI GÜNDEM OLMUŞTU
Daha önce de AKP MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın 12 bin liralık ayakkabısı kamuoyunda tartışma yaratmıştı.
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