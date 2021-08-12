Son dakika: Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Merkez Bankası, yüzde 19 olan politika faizini sabit tuttu.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2021 Perşembe, 14:01
Son dakika: Merkez Bankası'ndan faiz kararı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yüzde 19 olan politika faizini sabit tuttu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan TCMB, "Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir." dedi.

ERDOĞAN "İNDİRİN" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise geçen hafta yaptığı açıklamada, “Faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz” demişti. Erdoğan devamında, “Sinyalimi belli yerlere herhalde vermiş oluyorum” ifadelerini kullanmıştı.


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