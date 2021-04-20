Son dakika... MHP'de 'kayıp atlar' istifası
Son dakika gelişmesi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan atların kaybolması, MHP'de istifa getirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar’daki fayton esnafından aldığı bin 177 atı geçtiğimiz yıl sahiplendirmişti. Bu atlardan 50’si de MHP’li Hatay Dörtyol Belediyesi'ne hibe edildi. İki belediye arasında geçen yıl ekim ayında taşıma devir sözleşmesi imzalanmıştı. Ancak belediyeye teslimi yapılan ve kaybolmalarını engellemek amaçlı çip de takılan atlar bir süre sonra kayboldu.
Olayın kamuoyuna yansıması sonrasında, kayıp atlar MHP'de istifa getirdi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in MHP'den istifa ettiğini açıkladı. Twitter üzerinden açıklama yapan Durmaz, "İstanbul BŞB’den aldığı atlar nedeniyle, Adli ve İdari Soruşturmaya muhatap olan, Hatay/Dörtyol Belediye Başkanımız Sn Fadıl Keskin’in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur" ifadelerini kullandı.
İstanbul BŞB’den aldığı atlar nedeniyle, Adli ve İdari Soruşturmaya muhatap olan, Hatay/Dörtyol Belediye Başkanımız Sn Fadıl Keskin’in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.— Sadir Durmaz ???? (@sadirdurmaz) April 20, 2021
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